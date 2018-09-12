 Суд по убийству в Киргшелке. Подсудимые отказались давать показания

На судебном процессе по делу о тройном убийстве в Киргшелке в Первомайском районном суде Бишкека все подсудимые, кроме Белоусова, отказались от дачи показаний. Отметим, Эльдар Белоусов дал показания на прошлом заседании суда.
На судебном процессе по делу о тройном убийстве в Киргшелке в Первомайском районном суде Бишкека все подсудимые, кроме Белоусова, отказались от дачи показаний. Отметим, Эльдар Белоусов дал показания на прошлом заседании суда.
Причину, по которой обвиняемые в убийстве не хотят давать показания, они не пояснили.
Напомним, 24 марта 2016 года в Киргшелке преступники с особой жестокостью убили трех женщин — хозяйку дома, ее сестру и беременную дочь последней. По делу проходят шесть подозреваемых — Илья Пудовкин, Евгений Шулика, Николай Куликов, Эльдар Белоусов, Артем Гогин и Александр Лебедев. Им предъявили обвинения в убийстве и краже. Они отрицают причастность к преступлению.
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