На суд по делу экс-мэра Бишкека Албека Ибраимова не пускают адвоката

В Бишкекском городском суде рассматривают жалобу адвоката Сергея Слесарева по делу о продлении срока содержания под стражей экс-мэра Бишкека Албека Ибраимова.
В Бишкекском городском суде рассматривают жалобу адвоката Сергея Слесарева по делу о продлении срока содержания под стражей экс-мэра Бишкека Албека Ибраимова.
До начала заседания выяснилось, что процесс пройдет в закрытом режиме. Милиционеры сообщили, что в зал пустят лишь адвоката.
Сторонники Албека Ибраимова выступили против. Они заявили, что адвокат не зайдет на заседание без них.
Сергей Слесарев отметил, что он солидарен с присутствующими.
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