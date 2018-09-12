На суд по делу экс-мэра Бишкека Албека Ибраимова не пускают адвоката

В Бишкекском городском суде рассматривают жалобу адвоката Сергея Слесарева по делу о продлении срока содержания под стражей экс-мэра Бишкека Албека Ибраимова.



В Бишкекском городском суде рассматривают жалобу адвоката Сергея Слесарева по делу о продлении срока содержания под стражей экс-мэра Бишкека Албека Ибраимова.

До начала заседания выяснилось, что процесс пройдет в закрытом режиме. Милиционеры сообщили, что в зал пустят лишь адвоката.

Сторонники Албека Ибраимова выступили против. Они заявили, что адвокат не зайдет на заседание без них.

Сергей Слесарев отметил, что он солидарен с присутствующими.



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