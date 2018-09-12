С 1 января гаишникам запретят изымать «права» у водителей. В чем плюсы и минусы?

Экс-начальник ДПС МВД прокомментировал грядущее нововведение

В Кыргызстане с 1 января 2019 года вступает в силу «Кодекс о нарушениях Кыргызской Республики», согласно которому сотрудникам ГУОБДД запрещается изымать водительские права за нарушение правил дорожного движения. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД.

Отмечается, что сотрудники дорожной милиции будут ограничиваться составлением административного протокола.

- Данная мера позволит минимизировать контакты с участниками дорожного движения и проявления коррупционных схем, - пояснили в ГУОБДД.

По мнению экс-главы ДПС Талантбека Исаева, нововведение вполне может дать положительный результат, а первые шаги к сокращению коррупции уже были сделаны.

- Мы давно пытались и хотели ввести такую систему, - вспоминает в беседе с Vesti.kg Талантбек Кедейканович. - Одним из первых шагов было то, что мы первее Казахстана и России ввели POS-терминалы. Нарушитель на месте оплачивает штраф и ему не надо ездить за водительскими правами в правоохранительные органы. То есть сокращение коррупционных проявление уже было.

Вместе с тем генерал Исаев задался вопросом, будут ли автолюбители своевременно оплачивать штраф.

- Какой механизм они придумали, я не знаю, но необходимо поставить систему взыскания штрафов, - отметил он. - Наши граждане могут тянуть до последнего. Кто будет их извещать - судоисполнители или сотрудники ГУОБДД? Тогда также надо будет проверять, действующий ли адрес проживания указан в паспорте.





Vesti. KG

