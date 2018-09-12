Турецкого посла попросили доводить до общества объективную информацию

Бишкек, “Саясат.kg”. Об этом говорится в информационном сообщении МИД КР.

Вчера, 11 сентября Чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в КР Женгиз Камиль Фырат был приглашен в Министерство иностранных дел КР.

В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации договоренностей в ходе официального визита президента Турции Р.Т. Эрдогана в Кыргызстан 1-2 сентября 2018 года, а также итоги Четвертого заседания Высшего совета стратегического сотрудничества между Кыргызстаном и Турцией.

Кыргызской стороной было выражено пожелание доводить до общества только объективную информацию.

Напомним, что10 сентября на брифинге Фырат заявил, что здания образовательного учреждения “Сапат”, построенные за счет турецких налогоплательщиков, планируется передать фонду “Маариф”.

Но Министерство образования опровергло его слова, отметив, что вопросы, связанные с реорганизацией и передачей имущества “Сапата” принимаются его учредителями, коими являются Минобразования КР и граждане Кыргызстана.