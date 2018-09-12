АКС ГКНБ выявила в Госрегистре нарушения на 5 млн сомов

Ущерб государству уже полностью возмещен

АКС ГКНБ в ходе проверки деятельности государственных органов на предмет выявления и пресечения коррупционных проявлений выявила нарушения в ГРС.

Установлено, что госучреждение «Специализированный центр информационных услуг» при ГРС, являющийся хозрасчетной организацией, осуществляющей услуги по приему заявлений от граждан на регистрацию и перерегистрацию автотранспорта, в период с апреля по июль 2018 года нарушило соответствующие инструкции, в результате чего бюджет недополучил 5 млн. 841 тыс. 946 сом

По результатам назначенной внеплановой налоговой проверки указанная сумма ущерба государству возмещена в полном объеме, путем перечисления денежных средств СЦИУ в республиканский бюджет.



Пресс-центр ГКНБ



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