АКС ГКНБ выявила в Госрегистре нарушения на 5 млн сомов

Ущерб государству уже полностью возмещен
АКС ГКНБ в ходе проверки деятельности государственных органов на предмет выявления и пресечения коррупционных проявлений выявила нарушения в ГРС.
Установлено, что госучреждение «Специализированный центр информационных услуг» при ГРС, являющийся хозрасчетной организацией, осуществляющей услуги по приему заявлений от граждан на регистрацию и перерегистрацию автотранспорта, в период с апреля по июль 2018 года нарушило соответствующие инструкции, в результате чего бюджет недополучил 5 млн. 841 тыс. 946 сом
По результатам назначенной внеплановой налоговой проверки указанная сумма ущерба государству возмещена в полном объеме, путем перечисления денежных средств СЦИУ в республиканский бюджет.
Пресс-центр ГКНБ
Vesti. KG
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