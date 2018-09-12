Еще одна кыргызстанка вызволена из трубового рабства в табачных полях Казахстана

Бишкек, “Саясат.kg”. Об этом сегодня сообщает пресс-служба МИД КР.
6 сентября 2018 года Генеральное консульство совместно с Представителями Национального общества Красного Полумесяца КР и РК, представителя МВД КР в МВД РК, представителей кыргызской диаспоры в г.Алматы и сотрудника ДВД Алматинской области был осуществлен поиск гражданки КР Боллоевой Зууры, 1967 г.р, уроженки Каракульджинского района Ошской области КР в с.Таусугур Енбекшиказахского района Алматинской области РК.
В результате организованных поисковых работ гражданка З.Болтоева была обнаружена в доме у жителя с.Таусугур указанного района Республики Казахстан и привезена в Генконсульство для дальнейшего документирования и возвращения на родину.
Согласно информации, З.Болтоева приехала в Казахстан в 1995 году на работу на табачных плантациях Алматинской области и более 20 лет находилась в РК без каких-либо удостоверяющих документов, в связи с чем не имела возможности выехать в Кыргызстан.
Генконсульство предприняло все необходимые меры по документированию гражданки для возвращения на родину и обеспечило условия для временного проживания до завершения оформления документов.
Кроме того, 10 сентября т.г. загранучреждением совместно с Представителем МВД КР в МВД РК оказано содействие в оформлении документов в миграционной полиции Республики Казахстан для легального выезда из Республики Казахстан. Дальнейшее жизнеустройство З.Болтоевой в Кыргызской Республике будет осуществляться по линии Национального общества Красного Полумесяца КР и РК.
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