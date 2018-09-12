Мог ГКНБ опуститься до «деревенского» метода - приклеивать диктофон на скотч?

Генералы спецслужб уверены, что это не почерк чекистов. Тем временем Госкомитет нацбезопасности занялся расследованием скандала с «прослушкой» правозащитников

История о том, как член ЦИК Гульнара Джурабаева и правозащитники Кыргызстана обнаружили в столичном кафе под столом прослушивающее устройство, получила широкий резонанс. Вместе с тем многим показалась весьма сомнительной версия о том, что к инциденту могут быть причастны отечественные спецслужбы. Уж крайне абсурдным представляется то, что в эпоху технического прогресса чекисты пустили в ход архаичный диктофон, потерявший актуальность еще в прошлом веке.

Напомним, Гульнара Джурабаева рассказала, что записывающее устройство они нашли случайно, так как «шпионская техника» была плохо приклеена на двусторонний скотч и предательским образом упала на пол в самый неподходящий момент.

Между тем версия, согласно которой в скандале могли быть замешаны сотрудники ГКНБ, показалась нежизнеспособной и ветеранам спецслужб.

- В данном случае очень тяжело определить, кто именно это сделал - спецслужбы, частные агентства или отдельные заинтересованные лица? - говорит в беседе с Vesti.kg экс-зампредседателя ГКНБ, генерал Артур Медетбеков. - Но в нынешний век технологического прогресса вряд ли спецслужбы стали бы использовать деревенский метод, приклеив диктофон на скотч. Потому что у них имеются соответствующие устройства, с помощью которых можно прослушивать на расстоянии.

Артур Капарович полагает, что инцидент в кафе, возможно, был просто провокацией.

- Мне кажется, это провокационные действия со стороны определенных лиц, либо есть люди, заинтересованные послушать, что они (правозащитники и член ЦИК Гульнара Джурабаева) обсуждают, - сказал он. - А механизм, приклеенный на скотч, унижает способности спецслужб. Но не надо исключать, что это могли быть отдельные сотрудники или люди с той же организации, которые собирали информацию, дабы скомпрометировать или шантажировать. Поэтому необходимо провести расследование.

Другой бывший замглавы ГКНБ, генерал Марат Иманкулов в разговоре с Vesti.kg напомнил, что для организации «прослушки» определенных лиц компетентные органы должны иметь серьезные причины и получить разрешение руководства.

- Я надеюсь, что ГКНБ работает очень аккуратно, потому что это специализированный орган, у которого должны быть широкие возможности, - говорит Марат Муканович. - Еще в то время, когда я работал, для прослушки должны были быть обоснования и серьезные материалы. Решения принимались на высоком уровне, и не всегда могли санкционировать применение таких средств.

Кроме того, генерал добавил, что прослушивать спецслужбы могут отнюдь не всех граждан.

- Прослушка должна проводиться в рамках закона и только при возбужденных уголовных делах, - подчеркнул он.

Напомним, 8 сентября член Центризбиркома Гульнара Джурабаева сообщила о диктофоне, который она с несколькими правозащитниками обнаружили под столом в кафе «Бухара». По данному факту Джурабаева написала заявление милицию.

В пресс-службе Госкомитета национальной безопасности сообщили Vesti.kg о том, что МВД передало дело в ГКНБ.

- Мы будем вести расследование, - проинформировали чекисты.

Vesti. KG

