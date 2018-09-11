Айтбаев: Мигрантам следует исправить свое поведение

В районе Марьино в городе Москве России 20-летний парень по причине разногласий со своими соотечественниками наехал на них на автомашине.





В районе Марьино в городе Москве России 20-летний парень по причине разногласий со своими соотечественниками наехал на них на автомашине. Один кыргызстанец скончался, около 10 человек получили травмы различной степени тяжести. На российского гражданина кыргызстанского происхождения Бекжана Сарбишева возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Как повлияет этот случай на мигрантов из Кыргызстана? Об этом мы поговорили с Азаматом Айтбаевым – представителем ассоциации "Замандаш", тесно взаимодействующей с мигрантами в России.

Марал: Какие негативные последствия принесет случай в Москве на кыргызских мигрантов в России?

Азамат Айтбаев: Не надо думать, что влияние будет какое-то значительное. Но в любом случае будет складываться негативное мнение относительно поведения кыргызстанских мигрантов. С одной стороны, это большое несчастье, с другой стороны, кыргызы в данном случае наехали на кыргызов. Этот момент вызвал резонанс не только в Кыргызстане, но и в России. Это стало ударом для складывающегося мнения о том, что кыргызские мигранты, сравнительно с прошлым, меняются в хорошую сторону.

Марал: До этого стал виновником ДТП кыргызстанец Чынгыз Анарбек уулу. После недавнего события не прозвучит инициатива запретить кыргызстанцам ездить в России по водительским правам, выданным в Кыргызстане?

Азамат Айтбаев: Надеемся, этого не произойдет. Ведь у нас есть соглашение с Россией в рамках ЕАЭС. Как известно, кыргызстанцам предоставлены льготы по использованию отечественных водительских прав при вождении на территории России. Однако водителям могут выставить требование пройти повторный экзамен в России. Итог надо выводить после полного расследования этого дела. К тому же в данном инциденте наезд был не случайным, а умышленным, по причине разногласий.

Марал: Звучит инициатива сократить число развлекательных заведений для наших соотечественников за рубежом, особенно в России, по причине такого их поведения. Ваши комментарии?

Азамат Айтбаев: Мы бы сказали нашим соотечественникам в России, что конечно, там они не могут чувствовать себя как дома. Если соблюдать закон и порядок, то полиция не будет придираться. Также нас не будут сопровождать разные негативные слова. Многие едут в Россию сразу после окончания школы в Кыргызстане. Сокращением числа мест для отдыха вопрос не решится. Тем более, это нарушит права частных предпринимателей. Необходимо проанализировать причины проблемы. Иными словами, надо проводить разъяснительные работы ещё до того, как люди выехали за границу.

Источник: maralfm.kg, gezitter. org