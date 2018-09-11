Арпачиев опирается на Абылгазиева?

Глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев не справляется с работой и наводит тень на президента. Экономика в застое.
Глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев не справляется с работой и наводит тень на президента. Экономика в застое. Абылгазиев занят «продажей» должностей. Близко знающие его говорят, что он по инерции наполняет карманы, считая, что скоро лишится своей должности.
Недавно депутаты Каракольского городского кенеша оказали недоверие мэру Данияру Арпачиеву, отправили свое решение премьер-министру. 30 из 31 депутата городского кенеша оказали недоверие Арпачиеву. А Абылгазиев наплевал на решение депутатов, не принял отставку Арпачиева.
Как оказалось, господин Данияр был подчиненным, когда Абылгазиев возглавлял Соцфонд. В связи с этим депутаты городского кенеша намерены в ближайшие дни повторно рассмотреть деятельность Арпачиева и повторно отправить Абылгазиеву решение об оказании недоверия. Посмотрим, что на этот раз сделает глава правительства, облизывающий пальцы, притронувшись к лакомству.
Источник: газета «Фабула пресс» №57 от 11.09.2018 / стр. 2
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