Данияр Усенов умер в Малайзии в 2013 году?

До этого много писали о том, как небезызвестный Данияр Усенов сменил фамилию и стал Даниилом Урицким.
До этого много писали о том, как небезызвестный Данияр Усенов сменил фамилию и стал Даниилом Урицким. Сбежавший из Кыргызстана Усенов сейчас возглавляет Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию (БНБК). В социальных сетях бурно обсуждают, как на вопрос журналиста: «Вы же Данияр Усенов?» - Урицкий отвечает: «Нет, Данияр Усенов скончался в Малайзии в 2013 году». Некоторые смеются, мол, он выбрал себе правильную фамилию Ууру-итский [вор собачий], другие говорят о необходимости заставить его вернуть награбленное. Данияра Усенова, который про себя говорит, что он умер, сразу знала его жена Динара Исаева, депутат Жогорку Кенеша. «Да, это он», - сказала она.
Источник: газета «Фабула пресс» №57 от 11.09.2018 / стр. 2
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