Осмонов уйдет с работы, придет Туткучев?

Сообщается, что уйдет в отставку Кыргызбай Осмонов – руководитель Национальной филармонии.



Сообщается, что уйдет в отставку Кыргызбай Осмонов – руководитель Национальной филармонии. В данное время решается вопрос – кто придет на место Осмонова. Поговаривают, что если господин Кыргызбай действительно уйдет, то его место займет небезызвестный акын-импровизатор Аалы Туткучев. Можно быть уверенными в том, что господин Аалы хорошо проявит себя, если ему оказать доверие. Что касается Осмонова, то причина его возможного увольнения неизвестна. На прошлой неделе произошел пожар в филармонии, может это последствия халатного отношения к работе?

Источник: газета «Фабула пресс» №57 от 11.09.2018 / стр. 2, gezitter. org