Осмонов уйдет с работы, придет Туткучев?

Сообщается, что уйдет в отставку Кыргызбай Осмонов – руководитель Национальной филармонии.
Сообщается, что уйдет в отставку Кыргызбай Осмонов – руководитель Национальной филармонии. В данное время решается вопрос – кто придет на место Осмонова. Поговаривают, что если господин Кыргызбай действительно уйдет, то его место займет небезызвестный акын-импровизатор Аалы Туткучев. Можно быть уверенными в том, что господин Аалы хорошо проявит себя, если ему оказать доверие. Что касается Осмонова, то причина его возможного увольнения неизвестна. На прошлой неделе произошел пожар в филармонии, может это последствия халатного отношения к работе?
Источник: газета «Фабула пресс» №57 от 11.09.2018 / стр. 2, gezitter. org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!