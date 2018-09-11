"Мунабия" завоевала Гран-при

Фильм кыргызстанского режиссера Таалайбека Кулмендеева "Мунабия" завоевал Гран-при и приз за лучший сценарий фестиваля "Киношок" в России.



Фильм кыргызстанского режиссера Таалайбека Кулмендеева "Мунабия" завоевал Гран-при и приз за лучший сценарий фестиваля "Киношок" в России. Об этом сообщили из Фонда поддержки кинематографии.

Согласно информации , ещё три ленты из Кыргызстана достигли успеха, завоевав призы. В номинациях "Лучшая операторская работа" и "Лучшая музыка" победил фильм Темира Бирназарова "Тунку кырсык" ("Ночное происшествие"). В конкурсе короткометражных игровых фильмов специальный приз жюри " присужден ленте "Киноман" режиссера Аскара Нуракун уулу. Специальный диплом присужден фильму "Не женское бремя" Токтобека Усенова.

Источник: sayasat.kg, gezitter. org