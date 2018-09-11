У Жанторо Сатыбалдиева проблемы с сердцем, он нуждается в присмотре врачей

В данное время находящийся под стражей в следственном изоляторе ГКНБ экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев нуждается в наблюдении врачей.



В данное время находящийся под стражей в следственном изоляторе ГКНБ экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев нуждается в наблюдении врачей. Об этом сообщил руководитель Национального центра по предупреждению пыток Нурдин Сулайманов.

"Проверивший состояние Жанторо Сатыбалдиева кардиолог заявил, что он нуждается в стационарном лечении. Мы направили администрации следственного изолятора все необходимые документы. Они должны рассмотреть документы. К документам прикреплены справки, подтверждающие, что Сатыбалдиев с детства подвержен наследственной болезни сердца", - рассказал Сулайманов.

Источник: sayasat.kg, gezitter. org