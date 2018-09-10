Амнистия для нарушителей визового режима в ОАЭ: кыргызстанцы могут легализовать свое пребывание

Бишкек, “Саясат.kg”. С 1 августа в ОАЭ действует амнистия для нарушителей визового режима
Министерство иностранных дел КР обращает внимание, что с 1 августа 2018 года в Объединенных Арабских Эмиратах была объявлена амнистия для нарушителей визового режима, в рамках которой нарушители визового режима в течение трех месяцев могут покинуть страну без штрафов или судебного преследования, а также легализовать свое пребывание на территории Объединенных Арабских Эмиратов.
В этой связи, Министерство иностранных дел КР рекомендует гражданам Кыргызской Республики, находящимся на территории Объединенных Арабских Эмиратов с нарушением визового режима, воспользоваться предоставленными данной амнистией возможностями.
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