ЦИК: Вопрос о лишении мандата Аскарбека Шадиева не рассматривался

Вопрос о лишении мандата депутата Аскарбека Шадиева Центризбиркомом не рассматривался.

Вопрос о лишении мандата депутата Аскарбека Шадиева Центризбиркомом не рассматривался. Об этом «Азаттыку» сообщил зампредседателя ЦИКа Абдыжапар Бекматов.

«В законе все прописано. Если депутат без уважительной причины пропускает 30 рабочих дней за одну сессию, это может стать основанием для прекращения его полномочий досрочно. Но ЦИК не рассматривает вопрос о том, кто и сколько дней пропустил, где находится, сколько дней не ходил по уважительной причине или без нее. Все решает Жогорку Кенеш. Если парламент примет решение и передаст нам письмо, мы на его основании рассмотрим вопрос о лишении мандата», - сказала Бекматов.

Кроме того, этот вопрос не рассматривала и фракция «Бир Бол», членом которой является Шадиев.



На Шадиева, как известно, возбуждено три уголовных дела.

28 апреля Генпрокуратура КР возбудила уголовное дело в отношении Шадиева по статье «Злоупотребление должностным положением», а его имущество было взято под арест.

Причиной для возбуждения дела стало, что были украдены 30 тысяч долларов, выделенных на премию Межпарламентской ассамблеи СНГ имени Чингиза Айтматова. Позже стало известно, что за день до этого – 27 апреля – Аскарбек Шадиев незаконно пересек границу близ села Арка в Баткенской области и перебрался в Таджикистан, откуда уже вылетел в Нью-Йорк (США).

25 июня стало известно, что в отношении Аскарбека Шадиева возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение государственной границы».

В июле на Шадиева возбуждено третье уголовное дело - по факту преступлений, предусмотренных статьей 183 («легализация (отмывание) доходов, полученных криминальным путем») УК КР.

Азаттык

