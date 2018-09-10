В российских магазинах исчезнет поваренная соль

Со следующего года россияне не смогут больше купить поваренную соль, пишет в понедельник газета «Известия».



Со следующего года россияне не смогут больше купить поваренную соль, пишет в понедельник газета «Известия».

Как объяснили изданию в ассоциации «Руспродсоюз», в стране начал действовать новый ГОСТ на соль, согласно которому, «вместо не совсем корректного наименования «поваренная», продукт будет называться «Соль пищевая».

MK