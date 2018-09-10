Реформа ГУОБДД. Как избавить милицию от пузатого и грубого сотрудника

При президенте Кыргызстана создали рабочую группу по реформированию подразделений милиции, обеспечивающих дорожную безопасность. Сооронбай Жээнбеков доверил найти решение катастрофической для кыргызстанцев проблемы директору Центра политико-правовых исследований Тамерлану Ибраимову.



При президенте Кыргызстана создали рабочую группу по реформированию подразделений милиции, обеспечивающих дорожную безопасность. Сооронбай Жээнбеков доверил найти решение катастрофической для кыргызстанцев проблемы директору Центра политико-правовых исследований Тамерлану Ибраимову. Он руководит группой.

Как усилить правопорядок и защиту безопасности граждан страны — вот основные вопросы, на которые эксперты должны дать ответы и рецепты. Сегодня Тамерлан Ибраимов ответил на вопросы 24.kg.

— Рабочая группа, которую вы возглавляете, готова обозначить основные проблемы, из-за которых на дорогах страны бардак?

— Да. Это плохая дорожная инфраструктура, плохое техническое состояние транспортных средств, никуда не годная организация парковок в городах, низкая эффективность дорожной милиции (ГУОБДД), коррумпированность в сфере подготовки водителей и получения водительских удостоверений, низкая культура вождения и недостаток современных технических средств контроля за дорожной безопасностью (проект «Безопасный город»).

Наша рабочая группа занимается не всем комплексом вопросов, связанных с дорожной безопасностью, а лишь реформированием ГУОБДД и созданием на его базе патрульной милиции. - Тамерлан Ибраимов



Президент поставил перед нами задачу — создать эффективную службу, ориентированную на нужды граждан, с нулевой терпимостью к коррупции, пользующуюся доверием граждан.



— Какие принципиально новые меры для наведения порядка в сфере безопасности на дорогах предлагает рабочая группа?

— В свете международного опыта меры, которые мы разрабатываем, принципиально новыми назвать трудно. Во многих странах, в том числе в нескольких бывших советских республиках, успешно проведены реформы и используется подход, который обеспечивает высокую эффективность полиции, отвечающей за управление в сфере общественной безопасности, включая дорожную безопасность. Эта эффективность обеспечивается за счет резкого снижения коррупции и «поворота» полицейских в сторону нужд граждан, а не «заточенности» на взятки и карательные методы работы.

Что касается Кыргызстана, то для нас такие новшества будут действительно большим шагом вперед. Так, на базе ГУОБДД и ППС будет создана патрульная милиция, в ее функции войдут контроль за дорожной безопасностью и обеспечение правопорядка на закрепленной за патрулем территории в целом, отбор в ПМ пройдет по новым правилам — на основе открытого конкурса и на базе тестов.

Все сотрудники, желающие работать в патрульной милиции, пройдут обязательное обучение в соответствии с современными требованиями, построенными на мировом опыте. - Тамерлан Ибраимов



Наряду с правовой, тактической и физической подготовкой будут преподавать предметы о том, как взаимодействовать с гражданами, как оказывать первую медицинскую помощь и т. п.



Предполагается повысить материальное обеспечение работы сотрудников патрульной милиции.

Сама работа в патрульной милиции будет жестко контролироваться на предмет недопущения коррупции. Для оценки работы ПМ будут выработаны специальные нормативы, а в помощь сотрудникам будут даны технические средства и современные коммуникационные технологии.

— Когда начнется реформирование подразделений милиции, обеспечивающих дорожную безопасность?

— Точных сроков пока нет. Сейчас идет работа по оценке текущей ситуации, подготовке нормативных документов и разработке плана мероприятий. План мероприятий будет представлен президенту и общественности. В случае одобрения мы хотим провести реформу как можно более быстрыми темпами, но излишняя спешка тоже не нужна.

— Как нам отучить инспекторов вымогать и брать взятки с нарушителей?

— Уговорами тут точно не поможешь. Дача и получение взятки — это всегда процесс, где есть две стороны.

Нужно сделать так, чтобы нарушителю Правил дорожного движения (ПДД) было удобно заплатить штраф по закону, а не в карман гаишнику.

Одним из шагов на этом пути станет отмена права изымать водительское удостоверение, так как это давно уже превратилось в коррупциогенный фактор.

Водитель не хочет отдавать свои права, ехать потом в ГАИ, чтобы забрать их, стоять в очереди...

С 1 января 2019 года изъятие водительских прав инспекторами запретят. - Тамерлан Ибраимов



У водителя будут время и возможность спокойно, в удобной для него форме оплатить штраф.



Но самое главное — нужно сделать так, чтобы сотрудник милиции дорожил своей работой и боялся брать взятки. Для этого нужно, во-первых, поднять зарплаты милиционерам и сделать их работу престижной, во-вторых, создать систему жесткого антикоррупционного контроля на всех уровнях — от самого патруля, службы внутренних расследований МВД и специализированного органа — Антикоррупционной службы ГКНБ.

С теми, кто попадется на коррупционных проявлениях, разговор будет короткий — увольнение по негативным основаниям, а если надо, то будем и уголовное дело возбуждать.

— Верите ли вы сами в то, что уже в ближайшее время на дорогах страны будет наведен элементарный порядок?

— Я могу сказать, что реформирование ГУОБДД и формирование новой патрульной милиции будут проведены. На это есть политическая воля президента, и наша группа работает над этим.

В определенной степени это позитивно повлияет на ситуацию на дорогах. В частности, сотрудники милиции будут ориентированы на поддержание правопорядка и разрешение кризисных ситуаций на дорогах, а не на вымогательство взяток, прячась за кустами.

Однако, как я уже сказал, обеспечение безопасности на дорогах — это комплексная задача, в рамках которой находятся и проект «Безопасный город», и организация платных цивилизованных парковок, и создание хорошей дорожной инфраструктуры, и ряд других факторов.

Эти задачи не входят в компетенцию нашей рабочей группы. Если все они или хотя бы часть из них будут решаться, то в короткое время можно значительно улучшить ситуацию на дорогах.

По моему мнению, очень важно задействовать экономические механизмы в снижении количества автомобилей на дорогах. - Тамерлан Ибраимов



В городах нужно создавать условия прежде всего для людей, а не для автомобилей.



Необходимо сделать так, чтобы человек сам для себя решал: пользоваться личной машиной (но тогда это будет дорого — страховка, платные парковки в городе, недешевый бензин) или выбирать альтернативный вид передвижения — ходить пешком, передвигаться на велосипеде или общественном транспорте. В этом случае количество машин на дорогах не будет превышать возможности города, но происходить это будет путем экономического регулирования, а не путем запретов и ограничений.

Очень важно начать неуклонно соблюдать экологические требования к машинам. Посмотрите на наши дороги, по ним ездит масса машин, у которых из выхлопной трубы идут просто клубы черного дыма. - Тамерлан Ибраимов



Очевидно, что такие машины неисправны и они сильно отравляют воздух. Никто за этим не следит, хотя законодательные требования есть и машины, выполняющие функции общественного транспорта (автобусы, маршрутки), должны проходить техосмотр.



Плохая экология — это тоже часть транспортной проблемы, и ее тоже нужно незамедлительно решать.

— Что предлагает рабочая группа, чтобы решить проблему транспортного коллапса в Бишкеке?

— Выше вкратце я уже сказал, как вижу решение этой проблемы. Наша группа занята работой над конкретной задачей — реформированием государственного органа, ответственного за управление в сфере дорожной безопасности, и созданием патрульной милиции. Эта реформа в определенной мере поможет решению проблемы транспортного коллапса, но без решения других задач в этой сфере дело кардинально не сдвинется с места. Нужен комплексный подход.

— Рабочая группа создана для усиления правопорядка и защиты безопасности граждан. Как эти два важных вопроса предлагается решить?

— В компетенцию нашей группы входят реформа ГУОБДД и создание патрульной милиции, которая отвечает за вопросы охраны и поддержания общественного порядка в целом.

Мы хотим, чтобы на смену пузатому, грубому, зацикленному на взятке сотруднику пришел подтянутый, вежливый, ориентированный на помощь гражданам милиционер. - Тамерлан Ибраимов



Обществу и государству нет смысла содержать милицию, которая занята собственными делами и зарабатыванием денег на гражданах. Положение вещей нужно кардинально менять. Работой в этом направлении наша группа и занята. Она будет идти в несколько этапов — отбор кандидатов, обучение новым методам службы, создание условий для честной работы и постоянный мониторинг службы патрульных милиционеров.





Ссылка: https://24.kg/obschestvo/95461/

