В Москве количество пострадавших от наезда на пешеходов увеличилось

Один человек умер, еще трое в критическом состоянии

Сотрудники кыргызстанского посольства в РФ выехали на место аварии, которая произошла сегодня на юго-западе Москвы с участием граждан Кыргызстана. Об этом сообщило само дипломатическое ведомство.

Напомним, в Москве уроженец Кыргызстана на Volkswagen Polo врезался в группу пешеходов. По предварительным данным пострадали пять человек. Об этом сообщают российские СМИ.

По информации правоохранительных органов РФ, на «зебре» было два пешехода, когда машина их сбила. Затем иномарка вылетела на тротуар, где стояли люди, только готовившиеся ступить на пешеходный переход. Водитель задержан. Им оказался уроженец Кыргызстана Бекжан Сарбишев. По данным экспертизы, он был трезвым.



Сам Сарбишев на допросе пояснил, что является гражданином России. Он сел за руль, убегая от земляков — граждан Кыргызстана. По его показаниям, в одном из кафе подрались трудовые мигранты, он также принимал участие в данном конфликте. За руль виновник аварии сел якобы для того, чтобы сбежать от кого-то.



По уточненным данным, в результате ДТП один из пешеходов погиб. Всего пострадало девять человек, трое из них находятся в больнице в критическом состоянии.

Vesti.kg