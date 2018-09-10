«Райым-миллион» ведет на веревочке власть?

У общественности вызвало раздражение, что известный «Райым миллион» отдыхает в Чолпон-Ате как почетный гражданин Игр кочевников.
У общественности вызвало раздражение, что известный «Райым миллион» отдыхает в Чолпон-Ате как почетный гражданин Игр кочевников. Говорящие «место Райыма должно быть в тюрьме» удивляются двуличности власти, качают головой. Наверное, неспроста в народе говорят «Райым Матраимов ведет на веревочке власть». А ведь доказательством отсутствия справедливости служит то, что загубивший таможенную сферу человек ходит свободно, как ни в чем не бывало, будто говоря «что вы мне сделаете». Вот, объявили в розыск бывшего главу Таможенной службы Адамкула Жунусова. В то же время работавший его заместителем, неизменно называемый подозреваемым в коррупционных схемах Райым-миллион ходит, развлекается, что уму непостижимо. Дело добром не кончится.
Источник: газета «Ачык саясат плюс» №32 от 07.09.2018/стр.4, gezitter. org
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