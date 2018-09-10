Прогноз погоды в Кыргызстане на 10 сентября: в горных районах дожди

В Кыргызстане 10 сентября днем в горных районах слабые дожди, грозы, в высокогорной зоне снег. Ветер западный 4-9 метров в секунду.
В Кыргызстане 10 сентября днем в горных районах слабые дожди, грозы, в высокогорной зоне снег. Ветер западный 4-9 метров в секунду.
В Бишкеке температура воздуха ночью +10, днем +28 градусов.
В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +10 градусов, днем до +30 градусов.
В Нарынской области температура +3 градуса ночью и +26 градусов днем.
В Иссык-Кульской области ночью +7 градусов, днем +26 градусов.
В Таласской области температура ночью +4, днем до +27 градусов.
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