Первый раз в первый класс. Как адаптировать ребенка к школе?

Первый класс — очень важный период взросления вашего ребенка. Это своеобразное прощание с ранним детством, беззаботной жизнью и бесконечными играми. Наступает время ответственности, формирования самостоятельности и активной социализации.



Первый класс — очень важный период взросления вашего ребенка. Это своеобразное прощание с ранним детством, беззаботной жизнью и бесконечными играми. Наступает время ответственности, формирования самостоятельности и активной социализации. Именно от первых дней в школе зависит дальнейшая успеваемость нового ученика.

24.kg подготовило для родителей советы психолога и педагога о том, как помочь первокласснику адаптироваться к школе, не навредив его здоровью, эмоциональному и психологическому состоянию.



Найти себя в коллективе



Учить ребенка поведению в коллективе надо еще до школы. По словам педагогов, дети, которые посещали детский сад или прошли дошкольную подготовку, намного быстрее адаптируются.

«Каждый ребенок умный, красивый и самый лучший. А когда он заходит в класс, оказывается, что таких, как он, много, больше 30. Отдельного внимания к нему уже нет. И тогда у него возникает тревожность. Поэтому желательно на более раннем этапе пройти социализацию», — говорит сотрудник психолого-педагогического центра SEAR Елена Нуртазина.

Если ребенок до шести лет мир познавал через игру, то теперь придется получать информацию через учебу. Меняются правила игры.

«В это время ребенок ощущает себя как в мультфильме «Ежик в тумане». Не загружайте его лишними вопросами: как себя вел, что узнал, сколько получил? Спросите лучше о его самочувствии, поинтересуйтесь его эмоциональным состоянием.

Малышу и так нелегко полчаса без движения сидеть за партой и выполнять задания», — советует психолог Елена Нуртазина.

Она рекомендует родителям до школы пройти медицинский осмотр и проверить физиологическую готовность ребенка.



Не запугивайте, а мотивируйте!



С шести лет ребенку необходимо сформировать учебную мотивацию — стремиться узнать новое. Именно поэтому важна дошкольная подготовка.



«Зачем нужно ходить в школу? Для чего надо учиться? Ребенок должен в игровой форме получить ответы на эти вопросы и пройти в первую очередь психологическую подготовку. Дошкольная подготовка — это переходный период. Там он получает знания, но еще в игровой форме. То есть пока не очень серьезно и строго, но все-таки учится», — рассказывает педагог дошкольной подготовки образовательного комплекса «Светоч» Оксана Ильченко.

Некоторые родители, вместо того чтобы мотивировать ребенка, начинают манипулировать и запугивать его школой.

«Есть мамы и папы, которые говорят: «Вот пойдешь в школу, там тебя за такое поведение отчитают!» или «За это ты в школе будешь получать только двойки». Лучше расскажите ребенку позитивные истории из своей школьной жизни, о любимых учителях. Поговорите о роли учебного заведения в жизни каждого человека», — рекомендует психолог Елена Нуртазина.



Родители, готовьтесь сами!



Дошкольную моральную подготовку должны пройти и родители. Им предстоит избавиться от лишних переживаний и правильно выбрать учебное заведение.



«Многие родители выбирают школу не по силам своему ребенку и требуют от своего чада и от школы результатов сразу же. Напоминаем, что первый год важен не только получением знаний, но и процессом воспитания. Надо, чтобы ваш ребенок привык, получил заботу и тепло», — отмечает педагог Оксана Ильченко.

Кстати, первый год учатся не столько дети, сколько родители.

За опоздание, пропуски и невыполненное домашнее задание должны отвечать родители. Ведь ребенок только учится собирать портфель.

Оксана Ильченко



Учителя просят родителей не мотивировать детей только на хорошую оценку.

«Одни пятерки — это неправильная мотивация. Тройка и четверка — тоже показатель знаний. Не позволяйте ребенку с самого начала чувствовать себя неспособным. Сколько бы он ни получил, он должен всегда оставаться вашим любимым», — говорит педагог.

Психологи советуют быть осторожными с поощрениями и не торговаться за оценки или посещение школы.

«Сначала будет игрушка за пятерку, затем смартфон за хорошую четверть. Потребности постоянно будут расти, и завтра эта пятерка будет стоить самой последней модели айфона», — предупреждает Елена Нуртазина.



Формируем чувство ответственности



Педагоги предлагают вместе с первоклассником составить режим дня. И приучить его к выполнению домашнего задания и других обязанностей.

«После школы у ребенка должно быть время поесть, поиграть, посмотреть свой любимый мультфильм. То есть он должен удовлетворить свои желания. Только потом, где-то через 1,5-2 часа, когда еще не забыта информация, полученная в школе, можно усадить его за домашнее задание», — говорит педагог.

Кстати, если ребенок проявит готовность самостоятельно сделать уроки, то не стоит сомневаться в его решении. Попросите его потом принести свою работу на проверку.

Адаптационный период составляет от трех до шести месяцев. За это время ребенок должен проявить готовность к получению знаний.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/95197/

