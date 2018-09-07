Мэр Бишкека не пользуется социальными сетями – пресс-служба

Мэр Бишкека Азиз Суракматов не пользуется социальными сетями. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

Мэр Бишкека Азиз Суракматов не пользуется социальными сетями. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

Как отмечается, в связи с тем, что в последнее время в различных социальных сетях появляются аккаунты от лица мэра Бишкека Азиза Суракматова, пресс-служба мэрии Бишкека официально заявляет, что в настоящее время у Суракматова нет официальной страницы в социальных сетях.

«Поэтому пресс-служба столичного муниципалитета просит гостей и жителей столицы быть внимательными и не верить якобы аккаунтам мэра Бишкека, которые не являются действительными», - сказали в пресс-службе.

Пресс-служба также сообщает, что в ближайшее время будет проведена официальная презентация мобильного приложения «Бишкек 312», в котором бишкекчане смогут напрямую задать вопросы, оставить замечания и предложения руководству столицы, а также главам структурных подразделений мэрии Бишкека.

Данное приложение призвано ускорить процесс обратной связи муниципальных служащих с горожанами. Кроме того, приложение «Бишкек 312» поможет жителям оперативно получать ответы на имеющиеся вопросы.



ИАЦ «Кабар»

