Как помогали вернуться уроженке Оша, находившейся более 20 лет в Казахстане на Родину

Национальное Общество Красного Полумесяца Кыргызской Республики (НОКП КР) сообщило сегодня о том, что после 20-ти лет разлуки с семьей в Казахстане нашлась уроженка Ошской области.



Национальное Общество Красного Полумесяца Кыргызской Республики (НОКП КР) сообщило сегодня о том, что после 20-ти лет разлуки с семьей в Казахстане нашлась уроженка Ошской области.

В пресс-службе НОКП КР также сообщили о том, что информация о пропавшей женщине была получена более трёх месяцев назад.

По словам Координатора программы «Восстановление семейных связей» НОКП КР Салтанат Абдыжапаровой, весной этого года в поисках своей сестры гражданин Кыргызстана попал на дальнее высокогорное джайлоо Таусыгур в Алма-Атинской области Казахстана и встретил там одну женщину, гражданку Кыргызстана, которая уже более 20 лет находилась там без документов, работая на местных фермеров.

«Мужчина сообщил сестре женщины в Оше, а та обратилась в службу розыска НОКП КР, чтобы ей помогли разыскать сестру», - рассказала Салтанат Абдыжапарова.

По ее словам, розыск по официальным каналам не дал результатов.

О том, как помогали вернуться женщине на Родину агентству «Кабар» рассказал председатель кыргызского этнокультурного объединения «Кыргызстан-Астана» Шавкат Исмаилов и руководитель Проекта Красного Полумесяца Кыргызстана Салтанат Абдыжапарова.

По словам Абдыжапаровой, три месяца назад материал передали председателю этнокультурного объединения «Кыргызстан-Астана» Шавкату Исмаилову, который работает с НОКП КР на основании Меморандума о сотрудничестве по розыску и оказанию помощи мигрантам в Казахстане.

Исмаилов сообщил, что материал был передан в МВД Казахстана, однако первый выезд полицейских был без результатным.

«Тогда мы решили организовать выезд на поиски большой группой. Была сформирована группа из числа Представителей НОКП КР, Общества Красного Полумесяца Казахстана, представителей кыргызской диаспоры в Алматы. Пригласили для участие в поиске консула Генконсульства Кыргызстана в Алматы Кайрата Жакыпова и сотрудника ДВД Алматинской области Казахстана.

Казахстанский Красный полумесяц предоставил для поездки джип. Эмир Бекбаев и Улукбек Тенишов из кыргызской диаспоры в Алматы на своём джипе подключились к поездке. Деятельность группы проходила под личным контролем и поддержке заместитель начальника УБОП Департамента криминальной полиции МВД Казахстана подполковника полиции Анкар Аскеров», - говорит Исмаилов.

Он также добавил, что на двух машинах группа проделала почти 150-километровый путь в одну сторону по горам, нашла женщину и дала ей связаться по спутниковой связи с сестрой в Оше.

«Со слезами на глазах она переговорила с сестрой и изъявила желание вернуться домой на Родину. И вчера вечером женщина была доставлена в Алмату, а после оформления документов в консульстве, миграционной полиции, она вместе с сотрудниками Красного Полумесяца Кыргызстана прибудет в Бишкек 19 сентября 2018 года». - рассказывает подробности Бекбаев Эмирбек, один из участников поездки, представитель кыргызской диаспоры.

По совпадению в этот день в Бишкеке состоятся мероприятия, посвящённые 25-летию службы розыска НОКП КР. Было принято решение пригласить на них сестру из Оша. «Мы станем свидетелями и участниками встречи и воссоединение членов семьи - двух сестёр после 23-летней разлуки», - сообщили в НОКП КР.

Напомним, что при сотрудничестве Красного Полумесяца Кыргызстана и кыргызского этнокультурного объединения «Кыргызстан-Астана» ведется большая работа по поиску кыргызстанцев в Казахстане. В рамках совместных усилий также удалось найти кыргызстанцев, находящихся в тюрьмах соседнего Казахстана и обеспечить им встречу с родными. Не малую роль в финансовой и иной поддержке инициативы Красного полумесяца и этнокультурного объединения «Кыргызстан-Астана» оказывают диаспоры, работающие на территории Казахстана.

ИАЦ «Кабар»

