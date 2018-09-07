ВИК: Кыргызстанцы взяли все золотые медали соренований по эр эниш

В рамках III Всемирных игр кочевников завершились соревнования по эр эниш – борьбе всадников. Обладателями золотых наград во всех пяти весовых категориях стали представители Кыргызстана.

В рамках III Всемирных игр кочевников завершились соревнования по эр эниш – борьбе всадников. Обладателями золотых наград во всех пяти весовых категориях стали представители Кыргызстана.

Так, чемпионами Игр кочевников стали Жекшенбек Турдубеков (60 кг), Калыбек Бузурманкул уулу (70 кг), Ислам Бердибек уулу (80 кг), Конокбай Баркыжоков (90 кг) и Кумушбек Кыдыралиев (90+ кг).

Во всех категориях соперниками кыргызстанцев стали представители Казахстана.



Эр эниш – национальная борьба верхом на лошадях. Состязание проводится по принципу один на один. Если разница в схватке достигает 10 баллов, то лидирующему спортсмену присуждается досрочная победа. Состязания прошли по правилам Федерации эр эниш Кыргызстана.

II Всемирные игры кочевников стартовали 2 сентября и пройдут по 8 сентября. В них принимают участие около 3 тысяч спортсменов из 66 стран мира и 11 субъектов России. Всего разыгрывается 594 медали - 174 золотых, 173 серебряных и 247 бронзовых. Общий призовой фонд III Всемирных игр кочевников утвержден в сумме 28 млн сомов.



Азаттык