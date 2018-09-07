Дело таможенников. Миллионы в кармане, гроши в декларациях

Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями объявила в розыск экс-председателя таможенной службы Кыргызстана Адамкула Жунусова. Он проходит фигурантом по громкому уголовному делу с материальным ущербом свыше 166 миллионов сомов.







Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями объявила в розыск экс-председателя таможенной службы Кыргызстана Адамкула Жунусова. Он проходит фигурантом по громкому уголовному делу с материальным ущербом свыше 166 миллионов сомов.

Таможенники предоставили частной компании преференции по платежам, вносимым в бюджет, хотя ввозимые товары должны были оформлять на общих основаниях.

Таможенники, оказавшиеся в деле



Первым по уголовному делу был задержан экс-глава железнодорожной таможни «Северная» Нурбек Айбашев. Ему предъявили обвинение по статье «Злоупотребление должностным положением».



20 августа 2015 года между ОсОО «А.», аффилированным с гражданином Нурбеком Айбашевым, и компанией U.Q.I.T.C.L. был заключен контракт на переработку в КНР шкур крупного рогатого скота, кожи хромового дубления, кожевенного краста, натуральной кожи и искусственной кожи в обувь, одежду и другие предметы галантереи«, — рассказали в ГСБЭП.

При содействии Нурбека Айбашева Управление организации таможенного дела, Управление таможенных платежей и Правовое управление ГТС необоснованно и неверно идентифицировали используемый в переработке товар вне таможенной территории. Без ведома генерального директора ОсОО «А.» Г. Умарова и на основании якобы поданного заявления выдали разрешение на использование таможенной процедуры переработки товаров вне таможенной территории.



Обыск в доме таможенника «взорвал» Интернет: огромный особняк, дорогая мебель, изысканный интерьер, чучела животных. Финпол изъял у него документы и 25 дорогостоящих часов.



Следом за ним задержали заместителя председателя Государственной таможенной службы Замирбека Ниязалиева.

Экс-председатель таможенной службы Кыргызстана Адамкул Жунусов скрывается от органов, препятствуя объективному ведению следствия. 18 августа ему заочно предъявили обвинение в совершении преступления. Первомайский районный суд Бишкека заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

По делу проходят и бывший начальник Управления организации таможенного контроля ГТС Болот Бирназаров.

Одним звеном схемы стало ОсОО «Айхан». В 2016 году компания прошла процедуру перерегистрации. В настоящее время ею руководит Мирлан Орозбекович Жумабаев.

Фирма занимается оптовой неспециализированной торговлей. Примечательно, что налоговые отчисления она делала лишь в 2015-2016 годах. В 2017-м «Айхан» налоги не платила, зато из бюджета ей выплатили 134,1 тысячи сомов.



Доходы таможенников



По итогам 2015 года Адамкул Жунусов, будучи главой ГТС, заработал 833,9 тысячи сомов. В этом же году он потратил 1,7 миллиона сомов, которые заработал за счет продажи животных.



В собственности у подозреваемого крохотный дом площадью всего 36 квадратных метров, зато есть сарай в 350 квадратов и дача в 107 квадратов. У близких родственников дача, автомобиль, три элитных квартиры с гаражами. Площадь одной квартиры — 218 квадратных метров. В доходах родственников не указано ни сома.

У Замирбека Ниязалиева нет даже жилья. В 2015 году он заработал 777 тысяч сомов. В собственности только земельный участок 800 квадратных метров, а у родственников — «Мазда Атенза».

Годовая зарплата Нурбека Айбашева составила 649,9 тысячи сомов. У него нет имущества. Дом, в котором проводили обыск, скорее всего, принадлежит близким родственникам. У них, судя по декларации, есть недвижимость площадью 444 квадратных метра, две квартиры, дом с кошарой в 1,2 тысячи квадратов, участок, «Лексус GX470». Расходы родственников за год составили 8,1 миллиона сомов.



Болоту Бирназарову принадлежит лишь 25 процентов в квартире площадью 63,2 квадратных метра. За год он заработал 637 тысяч сомов.

В 2016 году Адамкул Жунусов вновь указал расходы в 1,7 миллиона сомов. На госслужбе он успел заработать только 255,4 тысячи сомов. Родственники же, видимо, продали автомобиль. По крайней мере, из декларации он исчез.

Карьерная лестница



Адамкул Жунусов возглавлял Государственную таможенную службу с июля 2013-го по апрель 2016 года. Позже его назначили министром по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии от Кыргызстана. На этом посту он пробыл до февраля 2018-го.



Поначалу он не имел никакого отношения к таможенному делу. Адамкул Жунусов — врач-педиатр, но трудовую деятельность начал в Республиканском бюро судебной экспертизы. Пять лет отработал судмедэкспертом в Нарыне, а потом внезапно, в 1995 году, стал инспектором Бишкекской таможни.

Так от инспектора отдела платежей и статистики Бишкекской таможни Адамкул Жунусов дослужился до председателя ГТС.

Кстати, бывшего чиновника ищет не только ГСБЭП. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц ГТС по факту причинения государству материального ущерба в особо крупном размере. В августе 2014 года на основании приказа председателя ГТС таможенникам за второй квартал года незаконно выплатили в качестве премий 3 миллиона 303 тысячи 964 сома. ГТС тогда возглавлял как раз Адамкул Жунусов.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/95330/

