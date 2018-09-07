За незаконной добычей золота стоит супруга бывшего телохранителя Атамбаева

За незаконной добычей золота на руднике «Найза» Чаткальского района стоит фирма, принадлежащая супруге бывшего телохранителя экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева — Эркина Мамбеталиева Айчурок Адиевой.
За незаконной добычей золота на руднике «Найза» Чаткальского района стоит фирма, принадлежащая супруге бывшего телохранителя экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева — Эркина Мамбеталиева Айчурок Адиевой. Об этом сообщает «Азаттык».
По данным Минюста, учредителями фирмы «Мураз Синтез», которая намерена извлекать золото на территории заповедника «Беш-Арал», являются Султан Сактанов и Айчурок Адиева.
«Айчурок Адиева — супруга бывшего телохранителя Эркина Мамбеталиева, который осужден на пожизненное заключение. Но потом он вышел на свободу. Также ей принадлежит компания Unity Gold Mining. Она в 2015 году совместно с ОАО «Кыргызалтын» участвовала в конкурсе на получение лицензии на Джеруй. В 2012-м в избиении журналиста Шайырбека Маматокторова обвиняли ее брата Мээрбека Адиева», — информирует «Азаттык».
Ранее сообщалось, что прокуратура района возбудила уголовное дело по факту строительства дороги в государственном заповеднике «Беш-Арал» в Чаткальском районе Джалал-Абадской области, которая ведет к золоторудному месторождению Найза. В результате на компанию «Мураз Синтез» был наложен штраф в размере 5 миллионов сомов за вырубку 80 деревьев и 200 кустарников.
Стало известно, что возбуждено дело и в отношении должностных лиц района за злоупотребление служебным положением. Расследование по факту передачи земли для добычи золота на территории заповедника ведет областная прокуратура.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/95341/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!