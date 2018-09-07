Бишкекчанка жалуется, что устройство ребенка в первый класс обошлось ей в 300 долларов

Директор школы в свою очередь полностью опровергла слова женщины

Новый учебный год только начался, а жалобы о поборах в столичных школах уже поступают. Бишкекчанка Мария (имя изменено) рассказала Vesti.kg о том, что для устройства ее ребенка в первый класс муниципальной школы-гимназии №95 им пришлось заплатить 300 долларов.

По словам женщины, сбор денег на этом не прекратился. После первого звонка им сообщили, что теперь родители школьников оплачивают заработную плату преподавателю, покупают мел и платят за интернет, которым, к слову, дети не пользуются.

- В этой школе учится и старший ребенок, - продолжила собеседница редакции. - Ежемесячно берут деньги за мел, бумагу, распечатки, журналы и другие мелочи. Кроме того, мы купили первоклашкам учебники за свои деньги. Каждый родитель сдал по 2000 сом, тогда как Министерство образования обещало обеспечить детей книгами. Государство предоставило нам только азбуку.

На зарплату учителю родители сдают ежемесячно по 200 сом. В противном случае директор просит забрать документы ребенка из школы.

- Ссылаясь на то, что у учителей маленькие зарплаты, директор школы Анара Ратбековна заставляет нас ежемесячно скидываться по 200 сом классному преподавателю. Когда родители возмутились, она начала угрожать тем, что учитель уволится, и нам дадут практикантку, которая только окончила университет, - рассказывает бишкекчанка. - И говорит: «Если нет денег, пусть тогда не учатся в этой школе».

За счет родителей также должны были провести в школу интернет. Деньги сдали, но интернет так и не появился.

- В прошлом году с родителей собрали деньги на кабель, чтобы провести интернет, - говорит родительница. - В итоге его так и не провели, и дети не пользовались интернетом, а также интерактивными досками. В этом году сказали, будем ежемесячно еще и интернет оплачивать. Но у нас есть родители, у которых нет такой возможности.

Между тем Vesti.kg связались с директором школы-гимназии №95 Анарой Акмашаевой, которая опровергла вышеизложенную информацию.

- Ни о каких вступительных взносах речи быть не может, у нас в школе такого нет, - заявила она. - По поводу книг - мы действительно не получили учебники. Нас государство снабжает ими, но не все книги есть. Для первого класса есть только азбука, и родители приобретают их самостоятельно. В данном случае получилось так, что с каждым годом растет набор детей, и Управление образования просто физически не успевает поставлять в таком количестве учебники.

Кроме того, Анара Ратбековна добавила, что интернет в школе есть, но это не заслуга родителей учеников.

- На всех трех этажах есть интернет, но к этому родители не имеют никакого отношения. Я не знаю, откуда взялись эти цифры. Мне тоже интересно. Этих ежемесячных выплат учителям по 200 тоже нет. Мне все лето об этом твердят, но никак не могу понять, откуда такая информация, - заверила директор.

По словам руководителя школы, по факту денежных поборов ранее поступали жалобы в прокуратуру и в Управление образования мэрии Бишкека.

- Ленинская районная прокуратура проводила проверку, но факты не подтвердились, - отметила Акмашаева.

В заключение она добавила, что в школе учителя и родители подписывают указ о недопустимости незаконных денежных сборов.

Source: https://vesti.kg