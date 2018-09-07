Аида Салянова заявила, что попытки вернуть "выведенные Бакиевыми деньги" были заброшены

По словам Саляновой, большая работа была проведена в 2013-2014 годы, однако потом работа не была продолжена.





"Хотя были приложены большие усилия, чтобы вернуть миллионы, "выведенные из страны Бакиевыми", со временем попытки были заброшены", - сказала сегодня, 6 сентября порталу SUPER.KG бывший генеральный прокурор Аида Салянова.

По словам Саляновой, большая работа была проведена в 2013-2014 годы, однако потом работа не была продолжена.

"В июне 2014 года я провела много встреч в США. Встречи на этом уровне со стороны Генпрокуратуры не проводились ни до меня, ни после. Они проходили с единственной целью – найти незаконно выведенные деньги и вернуть их. Я не в курсе, когда именно представители прокуратуры туда ездили. Если ездили, то наверняка в рамках открытого мной дела. В любом случае рядовые прокуроры не могут воспрепятствовать международным действиям. Это им не по силам. Саботаж может исходить только свыше. Я не ездила в штат Алабама", - заявила Салянова.

Евгений Гуревич, в прошлом финансовый советник Бакиевых, заявил в интервью "Азаттыку", что семья бывшего президента Курманбека Бакиева вывела из Кыргызстана 200-300 млн долларов. Он также заявил, что в 2015 году в Алабаму приезжали и встречались с ним представители прокуратуры Кыргызстана.

Источник: super.kg, gezitter. org