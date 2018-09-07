Кендирбаева: "Мнение, что сильная школа выпускает умного ребенка, ошибочно"

Количество школьников в столичных школах страны вдвое превышает норму. На сегодняшний день в первых классах учатся по 55 учащихся.



Количество школьников в столичных школах страны вдвое превышает норму. На сегодняшний день в первых классах учатся по 55 учащихся. Об этом говорится в исследовании независимых организаций. Минобразования признает, что имеются случаи превышения норм в школах. Этот вопрос является злободневным и не решается на протяжении многих лет. В программе "Кун чекит" экс-заместитель министра образования Догдургуль Кендирбаева рассказала, как возникла проблема и какие пути преодоления имеются.

- Проблема перегрузки остается злободневной в городских школах в особенности. Наверняка вы глубже знаете этот вопрос. Какой должна быть санитарная норма в образовательных учреждениях?

- Согласно утвержденной норме, в среднем в одном классе в сельской местности должно быть 23 ученика, городской – 26 учащихся. Однако, к сожалению, норма не соблюдается. Особенно превышена норма в городской местности. Между тем в сельских новых школах число учащихся не достигает положенных 23-х. Единственная причина концентрации учащихся в городах – это внутренняя миграция. Поток в центральные города будет продолжаться, пока не будет урегулирован трудовой рынок и в регионах не будут созданы рабочие места. Именно поэтому появляются жилмассивы. В то же время если посмотреть образовательные учреждения с наибольшей концентрацией детей, то ими являются престижные школы. Все родители хотят, чтобы их дети были умными.

- Правительство собирается решать вопрос строительством школ. Ваши комментарии?

- В Кыргызстане регулируется деятельность по строительству качественных школьных зданий. Так, в Бишкеке до этого никогда не сдавалось в эксплуатацию по несколько школ ежегодно. В последние времена эта работа налажена. Это очень хорошая тенденция. Если посмотреть системность, то школы строятся в местностях со сложными условиями проживания. Однако там количество детей малочисленное. В итоге выделенных правительством в соответствии с численностью учащихся средств не хватает на ремонт. Учителя получают небольшую зарплату. В итоге в школах уже нет полноценного образования. Поэтому необходимо довести до конца начатую реформу, полный план которой имеется.

- По данному вопросу одна из неправительственных организаций обратилась к президенту. Какой путь может предложить глава государства?

- Здесь я вижу два основных вопроса. Школьная инфраструктура. Однако в основном надо обращать внимание на улучшение качества образования. Здесь я присоединюсь к вопросу социальной защиты. И, конечно, вопрос профсоюза. Сегодня уходят профсоюзные миллионы. Однако права скольких учителей защищены? Безусловно, это тоже большой вопрос.

- Спасибо за интервью!

Источник: maralfm.kg, gezitter. org