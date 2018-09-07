Новым Генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) был назначен Багдад Амреев.

Бишкек, "Саясат. kg". Совет глав государств назначил Багдада Амреев новым Генеральным секретарем ССТГ на последующие три года во время Саммита ССТГ, который прошел 3-го сентября 2018 года в городе Чолпон-Ата.
Совет глав государств назначил Багдада Амреев новым Генеральным секретарем ССТГ на последующие три года во время Саммита ССТГ, который прошел 3-го сентября 2018 года в городе Чолпон-Ата.
Проработавший много лет послом Республики Казахстан в разных странах региона и за его пределами, Багдад Амреев имеет большой опыт дипломатической работы, совокупный с исследованиями и опубликованными трудами о странах региона. Он также внес большой вклад в развитие процесса проведения саммитов между 1992 и 2010 годами, который стал периодом интеллектуального становления ССТГ.
Также хотим напомнить, что Багдад Амреев также работал Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Турция с 2008 по 2011 год.
Секретариат Тюркского совета
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