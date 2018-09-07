Участвовавший в военных действиях в Сирии кыргызстанец осужден на 5 лет тюрьмы

Джалал-Абадский городской суд приговорил местного жителя на 5 лет тюрьмы. Ему было предъявлено обвинение по статье "Участие гражданина Кыргызстана в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства" УК КР.
Джалал-Абадский городской суд приговорил местного жителя на 5 лет тюрьмы. Ему было предъявлено обвинение по статье "Участие гражданина Кыргызстана в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства" УК КР. Об этом сообщили из Джалал-Абадского горсуда.
В приговоре указано, что гражданин уехал на заработки в Россию, где увлекся видеороликами радикального толка. Затем стал переписываться в социальной сети с представителем международной террористической организации, после через Турцию незаконно выехал в Сирию.
В Сирии мужчина присоединился к членам ИГИЛ, научился обращаться с оружием, получил ранение. Когда решил выехать из Сирии в Турцию, правоохранительные органы задержали его на границе и экстрадировали в Кыргызстан. Подсудимый полностью признал свою вину.
Источник: sayasat.kg, gezitter. org
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