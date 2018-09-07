Заявившая о коррупции в Госэкотехинспекции сотрудница: "Ради безопасности сменила место жительства"

Как заявила бывший пресс-секретарь Госэкотехинспекции Анара Мамбеталиева, в целях безопасности она сменила место жительства. Об этом она сказала сегодня, 6 сентября, порталу SUPER.KG.





Как заявила бывший пресс-секретарь Госэкотехинспекции Анара Мамбеталиева, в целях безопасности она сменила место жительства. Об этом она сказала сегодня, 6 сентября, порталу SUPER.KG.

"Я обращалась к президенту относительно замешанных в коррупции трех сотрудников ведомства. Совет Безопасности взял это дело в свои руки, я дала показания. Было сказано, что после этого будет создана специальная комиссия и последует результат. Пока что всё тихо. В настоящее время сижу без работы. Идут запугивания. Три сотрудника, о замешанности в коррупции которых я говорила, дошли до того, что высказывали плохие слова в мой адрес. Ради безопасности сменила место жительства. В настоящее время жду решения Совета безопасности", - рассказала Мамбеталиева.

Пресс-служба аппарата президента информировала портал SUPER.KG, что решение Совета Безопасности станет известно в ближайшее время.

До этого пресс-секретарь Госэкотехинспекции Анара Мамбеталиева заявила, что решилась бороться с коррупционными элементами в ведомстве, в итоге была уволена. Позже она перечислила имена трех сотрудников Госэкотехинспекции, "замешанных в коррупции".

Ну а пресс-служба ведомства связала освобождение от должности пресс-секретаря Анары Мамбеталиевой с проведением ею пикета в офисе учреждения, что запрещено законом.

Источник: super.kg, gezitter. org