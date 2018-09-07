В Москве задержаны и потом отпущены десятки кыргызских граждан

В связи с задержанием правоохранительными органами Москвы около 30 граждан Кыргызстана посольство КР в РФ оказывает правовую помощь. Об этом сообщает сегодня пресс-служба посольства.
В связи с задержанием правоохранительными органами Москвы около 30 граждан Кыргызстана посольство КР в РФ оказывает правовую помощь. Об этом сообщает сегодня пресс-служба посольства.
Сотрудник диппредставительства посетил место задержания кыргызских граждан и провел переговоры. В результате на 9 человек наложили штраф за нарушение миграционного законодательства, остальные отпущены.
Посольство предупреждает, что каждый гражданин на территории России должен самостоятельно вставать на регистрацию и собственноручно вручать документы. По неофициальным данным, в России находится около миллиона кыргызских граждан. Известно, что часть мигрантов дает деньги посредникам за регистрацию, среди них есть и обманутые.
Источник: "Азаттык", gezitter. org
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