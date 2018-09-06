В школы Кыргызстана начали поступать новые учебники для 5-6 классов

Новые учебники разработаны Министерством образования и науки КР при поддержке Всемирного банка по 32 наименованиям предметов.
Новые учебники разработаны Министерством образования и науки КР при поддержке Всемирного банка по 32 наименованиям предметов.
По данным минобразования, общая потребность в учебниках для всех школьников составила более 3 млн экземпляров.
В министерстве уточняют, что замена учебников учащимся, которые получили книги старого образца, будет осуществляться по мере поставок новых.
Одновременно начата апробация новых учебников для 7-9 классов также по всем предметам, разработанным при поддержке Азиатского банка развития.
В ведомстве отмечают, что учебники соответствуют новым образовательным стандартам, в основе которых лежит принцип компетентности.
Все учебники разработаны отечественными авторами, одобрены Кыргызской академией образования и независимыми экспертами.
Автор K-News
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