В школы Кыргызстана начали поступать новые учебники для 5-6 классов

Новые учебники разработаны Министерством образования и науки КР при поддержке Всемирного банка по 32 наименованиям предметов.

Новые учебники разработаны Министерством образования и науки КР при поддержке Всемирного банка по 32 наименованиям предметов.

По данным минобразования, общая потребность в учебниках для всех школьников составила более 3 млн экземпляров.

В министерстве уточняют, что замена учебников учащимся, которые получили книги старого образца, будет осуществляться по мере поставок новых.

Одновременно начата апробация новых учебников для 7-9 классов также по всем предметам, разработанным при поддержке Азиатского банка развития.

В ведомстве отмечают, что учебники соответствуют новым образовательным стандартам, в основе которых лежит принцип компетентности.

Все учебники разработаны отечественными авторами, одобрены Кыргызской академией образования и независимыми экспертами.





Автор K-News