Для тех, кто подозревает: как понять, что телефон прослушивают

Современная реальность такова, что приватности у тех, кто пользуется компьютерами, планшетами и смартфонами, нет как таковой.

Современная реальность такова, что приватности у тех, кто пользуется компьютерами, планшетами и смартфонами, нет как таковой. Прослушивание телефона не представляет какой бы то ни было сложности. Воровать данные пользователя, полученные с микрофона, могут многие вирусы. Как правило, они проникают в систему вместе с приложениями и файлами, скачиваемыми с непроверенных сайтов.

Итак по данным спецалистов, о прослушке могут свидетельствовать следующие признаки:

1. Соединение устанавливается долго



Если вы заметили, что после скачивания чего-то из Интернета существенно увеличилось время соединения с другими абонентами, не стоит игнорировать этот признак и списывать все на неполадки связи.

2. Смартфон стал ощутимо быстрее разряжаться



Это необязательно является признаком прослушки. Но в любом случае стоит удостовериться, что в системе не завелся вирус.

3. Устройство начало сильно подвисать



Прослушка телефона требует большого количества ресурсов устройства. Поэтому глюкисистемы может говорить о том, что нечто перегружает ее извне.

4. Вы заметили увеличение расхода трафика



Полученные данные необходимо отправлять через Интернет, отсюда и возникает резкий скачок. Зайдите в настройки Wi-Fi и проверьте, куда утекает трафик. Вполне возможно, что вы просто начали больше сидеть в сети.

5. Вы получаете странные сообщения



Как правило, СМС содержат странные последовательности символов, а номер отправителя скрыт. Стоит отметить, что этот симптом прослушки довольно редкий, однако один из наиболее достоверных. Странные коды вполне могут оказаться командами для прослушивающих вирусов.

Чтобы не попадать в неприятные ситуации, вовремя устанавливайте обновления Android. При подозрении, что вас прослушивают, попробуйте самостоятельно найти вредоносную программу с помощью нескольких популярных антивирусников. Также может помочь сброс настроек до заводских. Чтобы справиться с подозрительной активностью, установите утилиту Darshak, а исключить соединение с фейковой станцией поможет программа IMSI-Cather Detector. Однако помните, что все это не 100-процентная гарантия успеха.

6. Во время разговора по телефону слышны помехи



Чаще всего это различные шумы, треск, шипение и т. д. Обычно посторонние звуки свидетельствуют о подключении третьего лица (если непосредственно с динамиком и микрофоном проблем нет).

По каким признакам можно понять, взломан ли ваш телефон



Самым опасным считается физический доступ мошенника к телефону, т. к. незнакомец полностью владеет устройством. Обычно такое случается в многолюдных местах, когда владелец отходит по делам, оставляя телефон на столе. Понять попытки данного взлома можно благодаря таймеру блокировки, который появляется после неправильного ввода пин-кода

Если телефон потерян или украден, можно подключиться к нему с помощью удаленного доступа. Подключившись, сразу поменяйте все пароли, в том числе и от аккаунта, и произведите удаленную очистку устройства.

Проникновение вируса в канал связи можно обнаружить косвенно. Не следует принимать файлы по bluetooth от чужих устройств, не давайте незнакомым беспроводным гаджетам подключиться к телефону. Некоторые хакерские атаки по Wi-Fi можно обнаружить с помощью приложений, которые не работают во взломанной сети. Рекомендовано сразу отключиться от этой сети.

Время от времени у смартфона включается геопозиция, но сами вы этого не делали – это есть вирус-шпион. Замечается неадекватное поведение интерфейса или какой-нибудь программы – это tapjacking, очередной вирус мошенников.

Установка каких-либо приложений без вашего ведома говорит о том, что некое приложение получило административный доступ. Если экран смартфона загорается по собственному желанию – значит, дает знать о чей-то активности, может и не вредоносной (это могут быть неполадки в самом смартфоне).

Есть случаи, когда владелец телефона скачал приложение и открыл его. Но на самом деле установился вирус. Получается, пользователь, работая в приложении, которое он по собственному желанию установил, ведет активность в инородной программе.



Автор K-News