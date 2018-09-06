Обскакал ли нас Кыргызстан в гонке имиджмейкинга?- СМИ Казахстана

В соседней республике открылись уже третьи по счету Всемирные игры кочевников (ВИК).

В соседней республике открылись уже третьи по счету Всемирные игры кочевников (ВИК). Спортивно-развлекательный, с этнокультурным уклоном аналог Олимпийских игр предлагает состязания по 37 национальным видам спорта. Среди которых кокпар, борьба, гонки на конях, настольные игры и др. Игры получаются масштабными и, по данным киргизских СМИ, обходятся примерно в $30 млн. (часть покрывает госбюджет, часть — спонсоры). При этом иностранные туристы, на привлечение которых традиционно рассчитывают при планировании таких активностей, в 2016 году принесли в экономику республики около $2 млн, говорится в публикации издания «Время» (Казахстан) «Обскакал ли нас Кыргызстан в гонке имиджмейкинга?» (ниже полный текст статьи):

Цифры, мягко говоря, не совсем сопоставимые, поэтому у наших соседей много критиков, которые не понимают, зачем делать такие размашистые Игры кочевников в небогатой стране. И предлагают направить деньги на строительство школ и больниц. Власти ожидаемо отвечают, что ВИК — это работа над имиджем страны и повышение ее туристической привлекательности. Все то же самое говорят и у нас, когда нужно потратить бюджетные деньги на что-нибудь грандиозное. При этом как-то по умолчанию предполагается, что пышные декорации улучшают имидж государства, а новые больницы — нет. Разгадка, видимо, кроется в том, что для раскрытия смысла новых больниц перед международной аудиторией необходимо обеспечить массовое попадание в них приезжающих иностранцев. Что пока представляется затруднительным, несмотря на определенные успехи в этом направлении и горячее участие населения.

Работать же на внутреннюю аудиторию смысла нет. А если показывать по Би-би-си улыбающихся казахстанцев, получающих лечение в современных больницах, и учащихся в красивых школах, то у западного зрителя может сложиться ошибочное впечатление, что так и должно быть и мы пиарим что-то само собой разумеющееся. А ведь это не так, и мы можем попасть в очень опасную ситуацию подмены понятий. вот красивые театрализованные представления хоть с технологическим, хоть с этническим уклоном — самое то. Во-первых, у них, далеких и непонятных иностранцев, такого точно нет. Во-вторых, они такое делать не будут, потому что им жалко денег, а население в самый неподходящий момент может отказаться от невыгодного мероприятия. И праздник безнадежно испорчен.

То ли дело у нас. Польза всему народу наносится неотвратимо и безальтернативно. Судя по всему, братский Кыргызстан пошел по тому же пути. Только со своей спецификой. Если у нас гиперимиджевым проектом была выставка EXPO, то у соседей им стали Всемирные игры кочевников. У нас зеленая энергетика и технологии будущего. У них — вековые традиции и дань уважения прошлому.

В СССР часто строили гигантские сооружения и механизмы в качестве выставки достижений народного хозяйства. Какой-нибудь вертолет с рекордной грузоподъемностью поднимал невероятные тяжести на немыслимую высоту просто для демонстрации того, что он на это способен. Практического смысла в этом не было, рекордные аппараты не использовали в регулярной деятельности и десятую долю своего потенциала, но зато в этом был смысл идеологический. Союзу надо было заявить, что в случае чего он сможет показать кузькину мать такого размера, который мир даже представить себе не в состоянии. Союз распался, а потребность в ощущении собственной значительности осталась.

И тут надо признать, что у киргизов получилось удовлетворить ее логичнее и проще. После EXPO наши власти, похоже, нацелились на новый мегапроект, и, скорее всего, он будет с таким же сроком действия. А Игры кочевников — проект долгоиграющий, их можно проводить каждый год, дорабатывать, менять и так далее. Причем менять не только формат, но и место проведения. Уже объявили, что в следующих годах Игры примут Турция и Азербайджан. Потом, возможно, ВИК пройдут у нас. Но при этом хозяином мероприятия, его автором и идеологом останется Кыргызстан.

Кроме того, Игры кочевников сами по себе ближе к формату нашего региона. Совершенно понятно, что Казахстан, который 72 процента электроэнергии вырабатывает из угля и менее одного процента — из возобновляемых источников энергии, не станет технологической державой в обозримом будущем.

Желание попасть в элитный клуб зеленеющих энергетик заслуживает, конечно, всяческой похвалы. И павильоны в Астане с космическими проекторами тоже хороши. Но важно еще и понимать, что пока реально мы преуспели только в раздирании туши козла (сравните, например, ежегодные успехи нашей сборной по кокпару и расходы на науку в процентах от ВВП). А психоаналитики говорят, что осознание проблемы — первый шаг к ее решению.

Автор K-News