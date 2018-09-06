Шкура белого барса на Кырчыне оказалась принадлежащей музею

Инспекторы Госэкотехинспекции провели проверку по вывешенной в юрточном музее Кааба уулу Кожомкула шкуре снежного барса.
Инспекторы Госэкотехинспекции провели проверку по вывешенной в юрточном музее Кааба уулу Кожомкула шкуре снежного барса.
По результатам проверки установлено, что шкура илбирса принадлежит музею Кааба уулу Кожомкула в Суусамырской долине.
По информации сотрудников музея, шкура снежного барса является музейным экспонатом, числящимся в списке. При создании вышеуказанного музеям она была передана вместе с вещами и одеждой богатыря.
В настоящее время сотрудники инспекции составили соответствующие акты и взяли объяснительную записку у сотрудников музея.
Источник: maralfm.kg, gezitter. org
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