Шкура белого барса на Кырчыне оказалась принадлежащей музею

Инспекторы Госэкотехинспекции провели проверку по вывешенной в юрточном музее Кааба уулу Кожомкула шкуре снежного барса.





Инспекторы Госэкотехинспекции провели проверку по вывешенной в юрточном музее Кааба уулу Кожомкула шкуре снежного барса.

По результатам проверки установлено, что шкура илбирса принадлежит музею Кааба уулу Кожомкула в Суусамырской долине.

По информации сотрудников музея, шкура снежного барса является музейным экспонатом, числящимся в списке. При создании вышеуказанного музеям она была передана вместе с вещами и одеждой богатыря.

В настоящее время сотрудники инспекции составили соответствующие акты и взяли объяснительную записку у сотрудников музея.

Источник: maralfm.kg, gezitter. org