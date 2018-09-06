Объявлен тендер на модернизацию оборудования ТЭЦ на сумму 81,9 млн сомов

ОАО "Электрические станции" объявило тендер на проведение ремонтных работ на бишкекской ТЭЦ на сумму 81 млн 849,6 тыс. сомов.
ОАО "Электрические станции" объявило тендер на проведение ремонтных работ на бишкекской ТЭЦ на сумму 81 млн 849,6 тыс. сомов. Как сообщила порталу SUPER.KG пресс-секретарь ОАО "Электрические станции" Тагжана Айдаралиева, тендер объявлен на обновление кабельной линии, срок эксплуатации которой превысил 40 лет.
"Как известно, бишкекская ТЭЦ не только обеспечивает город теплом, но и производит электроэнергию. ТЭЦ Бишкека обеспечивает электроэнергией северный регион страны. Но электролинии устарели, нуждаются в модернизации. Вследствие этого на портале госзакупок объявлен тендер.
Пока что неизвестно, когда будут подведены итоги тендера, когда начнутся и завершатся ремонтные работы. Модернизация предусмотрена в плане на этот год. Однако не должно создаваться понятие, что отдельные участки бишкекской ТЭЦ остались без линий, у нас предусмотрены дополнительные варианты", - рассказала Айдаралиева.
Напомним, 26 января этого года на ТЭЦ Бишкека произошла производственная авария, на протяжении 7 суток снизилась теплоподача в городские дома. В результате усилилась критика по поводу нецелевого использования взятого в Китае кредита в размере 386 млн долларов. По данному факту было возбуждено уголовное дело, в ходе следствия задержали ряд ответственных сотрудников.
Источник: super.kg, gezitter. org
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