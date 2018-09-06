Министр труда и соцразвития КР и Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества

Бишкек, "Саясат. kg". В частности Российской стороной было предложено сделать акцент на реализацию местных проектов связанных с экспортом, импортом сельхозпродукции, а также, в сфере предоставления качественных недорогих медицинских услуг, в том числе в области образования, культуры.
Министр труда и социального развития Кыргызской Республики Таалайгуль Исакунова и Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Российской Федерации Василий Козлов обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества между странами. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда и соцразвития КР.
В ходе встречи стороны детально обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. В частности Российской стороной было предложено сделать акцент на реализацию местных проектов связанных с экспортом, импортом сельхозпродукции, а также, в сфере предоставления качественных недорогих медицинских услуг, в том числе в области образования, культуры.
Глава Минтруда и соцразвития КР Таалайгуль Исакунова отметила, что в новом соглашении, необходимо отразить более приоритетные направления деятельности двух стран. Также на встрече было отмечено, что после вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз открылась возможность для отечественных предпринимателей для развития бизнеса в странах ЕАЭС, в частности, на территории Российской Федерации. В этой связи министр выразила надежду, что в рамках межправительственной комиссии между Правительством Свердловской области Российской Федерации и Правительством Кыргызской Республики будут реализованы ряд конкретных взаимовыгодных проектов.
Российская сторона также, предложила провести следующее заседание межправкомиссии в I квартале 2019 года. По итогам встречи стороны договорились доработать новое соглашение с учетом интересов кыргызских и российских предпринимателей, а также усилить информационную работу.
МТСР КР
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!