Шкура снежного барса в юрте на этногородке Кырчын

Бишкек, "Саясат. kg". Отстреливать и укрошать юрты шкурами животных, занесенных в Красную книгу строго запрещено. ГАООС и ЛХ проводит постоянную совместную работу по вопросам охраны природы и животного мира с международными организациями, провоохранительными органами, пограничной и таможенной службой.

В юрте этногородке Чуйской области на жайлоо Кырчын, где повесили шкуру снежного барса не законно. По данному факту Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР (ГАООС и ЛХ) обратился в Госэкотехинспекцию для выяснения всех обстоятельств где, когда и кем были добыти эти шкуры диких животных в том числе снежного барса. После выяснение всех обстоятельств дела виновникам будут приняты соответствующие меры в рамках законодательства КР.

Отстреливать и укрошать юрты шкурами животных, занесенных в Красную книгу строго запрещено. ГАООС и ЛХ проводит постоянную совместную работу по вопросам охраны природы и животного мира с международными организациями, провоохранительными органами, пограничной и таможенной службой.

В 2017 году представителями Департамента было выявлено и вскрыто 381 фактов нарушений правил охоты, браконьерства и уничтожения растительного мира на сумму 3 245590 сомов. Из них по животному миру 239 дел на сумму 2323231 сомов, по растительному миру 110 дел на сумму 770301 сомов, прочие нарушения 32 дел на сумму 152058 сомов. Взыскано из 337 дел 2749112 сомов.

По выявленным фактам к нарушителям и браконьерам в 2017 году предъявлено штраф на сумму 472503 сомов и взыскано 400 903 сомов, исков предъявлено 2606363 сомов и взыскано 2181485 сомов.

Кроме того, Департаментом рационального использования природных ресурсов ведется постоянная работа по выявлению фактов нарушения природоохранного законодательства на интернет ресурсах, где выставляются фото-видео материалы с запечатленными на фоне убитых диких животных.

В 2017 году в суды и прокуратуры направлены 37 дел на сумму 750370 сомов и по 5 фактам нарушения природоохранного законодательства были направлены письменные обращения в Генеральную прокуратуру КР.

За 2017 год незаконно добытых диких животных составил: красно книжных 7, хищных 1, копытных 14, птиц 430, грызунов 26 и всеядных 19.

Необходимо отметить, что с 2017 года согласно постановлением Правительства КР от 18.08.2017 года за №501 установлены следующие размеры такс для исчисления исков за нанесение ущерба объектам животного мира:

За неказонное пользование марала, архара, медведя- 1 000 000 сомов;

За незаконное пользование снежного барса- 1 500 000 сомов;

За незаконное пользование козерога- 100 000 сомов;

За незаконное пользование косули, туркестанской рыси или манула- 50 000 сомов.

Кроме того в соответствии со статей 278 Уголовного кодекса КР, незаконная охота с причинением крупного ущерба наказывается штрафом в размере от 500 до 700 расчетных показателей, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

На сегоднящний день в Кыргызстане численность снежных барсов составляет около 324.

.

Пресс-служба ГАООС и ЛХ