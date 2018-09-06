«Откровенно говоря, мы сыты по горло Играми кочевников»

По мнению экспертов, Кыргызстан уже получил от ВИК все, что только можно было. Дальнейшее проведение мероприятие в КР могло лишь все испортить

От того, что право проведения следующих Всемирных игр кочевников передали Турции, немного грустно, однако в условиях нашей нынешней экономики следует принять данный факт. Таким мнением с Vesti.kg поделилась профессор, политолог Айнура Арзыматова.

- Игры кочевников стали для нашей страны выходом в мир, - отметила она. - Люди из разных стран узнали о Кыргызстане. Многие впервые увидели нашу культуру. Да и для самих кыргызстанцев ВИК стали большим праздником, который вызывает гордость. Но для экономики проведение такого масштабного мероприятия - тяжкое бремя. И все понимают это.

Айнура Атыгаевна напомнила, что изначально планировалось передавать проведение Игр кочевников разным странам.

- Раз это эстафета, будем надеяться, что ВИК еще вернется в Кыргызстан, - заключила она.



В свою очередь очередь заслуженный деятель культуры, профессор Тилектеш Ишемкулов полагает, что Кыргызстан получил от Всемирных игр кочевников все, что было возможно, и пришло время передать их другой стране.

- Откровенно говоря, мы сыты по горло Играми кочевников, - признал в беседе с Vesti.kg он. - Несмотря на уровень жизни населения, мы трижды брали на себя эту ношу. Но все-таки в третий раз мы достигли своей цели - о ВИК заговорили во всем мире. Отклики приходили не только от наших доморощенных экспертов, но даже в Европе отметили, что мероприятие проходит на высоком уровне.

Профессор подчеркнул, что особый вес III Играм кочевников придало присутствие на мероприятии президентов других стран.

- В Кыргызстан приехали лидеры республик, с которыми считаются в мире, - подчеркнул Ишемкулов. - В первую очередь, это касается Реджепа Эрдогана, потому что он близко чувствует наш народ. Просвещенные турецкие деятели говорят, что мы родственные народы. Но важность визита президента Турции в том, что он начал возражать Дональду Трампу. За это он получил авторитет в мировом масштабе. То, что турецкий лидер приехал на Игры кочевников, придало 50 процентов важности этому мероприятию. Участие главы братского Казахстана имеет не меньшую важность, ведь соседняя страна развивается семимильными шагами. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что сделает все для того, чтобы венгерские туристы поехали на Иссык-Куль. Мы получили от ВИК все, что только можно было. Провести их в Кыргызстане еще раз - значит испортить. Пусть этот проект идет дальше по миру, а нам остается только радостно потирать свои руки.

Напомним, первые Всемирные игры кочевников прошли в 2014 году. Сейчас Кыргызстан проводит мероприятие в третий раз. Однако Сооронбай Жээнбеков заявил, что право проведения следующих ВИК наша страна передает Турции.

SOURCE: HTTPS://VESTI.KG