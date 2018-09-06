Кто пытается вести грязную игру по «Безопасному городу»?

Госкомсвязи заверяет, что никакой «черный пиар» не повлияет на конкурсную комиссию
Как известно, 4 сентября победителем аукциона стал российский концерн «Вега». Однако, последние несколько дней в различных СМИ стала появляться информация об отдельных участниках конкурса - в некоторых размещенных материалах предпринята попытка дискредитации проведенного аукциона.
- Неоднозначные намеки на заинтересованность Госкомсвязи наталкивают на мысль, что недобросовестные компании попросту в своих интересах используют «черный пиар», - таким мнением с Vesti.kg поделился известный политолог Марат Казакпаев. - Но, как говорится, после драки кулаками не машут. На данном этапе правительству нельзя допустить срыва конкурса. Этот проект, в первую очередь, нужен обществу.
Марат Сайнидинович вместе с тем отметил, что Госкомсвязи необходимо завершить работу, не поддаваясь различным провокациям - главное, чтобы данный проект был отдан в руки проверенной и добросовестной компании
В свою очередь Госкомсвязи прокомментировал свою позицию на этот счет.
«Никакой «черный пиар» и различные домыслы не могут повлиять на работу конкурсной комиссии. Изучение конкурсных заявок будет проходить объективно и какое-либо влияние на принятие решения не будет допущено», - подчеркнули в ведомстве.
SOURCE: HTTPS://VESTI.KG
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