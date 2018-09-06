У британского военного атташе в Кыргызстане украли фотоаппарат, видеокамеру и др.

Диппредставитель оставил юрту без присмотра, хотя знал, что разместился в неохраняемой зоне

Накануне в ущелье Кырчын из юрты военного атташе посольства Великобритании в КР украли фото и видеокамеру, а также другие личные вещи. Об этом Vesti.kg сообщил пресс-секретарь УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

По его словам, мужчина с семьей разбил юрту и палатку в неохраняемой зоне. Более того, 4 сентября ушел смотреть спортивные и культурные мероприятия, оставив вещи без присмотра, а автомобиль открытым.

- Он установил юрту в 100 метрах от этногородка, то есть в неохраняемой зоне, - отметил Усубакунов. - Об этом сотрудники милиции его предупреждали. Также просили его переселиться в городок или же поставить юрту хотя бы возле автостоянки. Однако он отказался. В тот день, когда была совершена кража, они ушли, оставив все без присмотра. Из машины преступники украли сумку. Но они бросили ее в 40-50 метрах от места. В ней были детские вещи.

Заявление о краже в милицию поступило накануне. По данному факту возбуждено



уголовное дело по статье 164 (Кража) УК КР. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Кыргызстана.

- Руководство МВД взяло под личный контроль расследование по факту кражи вещей у военного атташе посольства Великобритании, - говорится в сообщении ведомства.



SOURCE: HTTPS://VESTI.KG