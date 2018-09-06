«Военные много лет не получали путевки от Фонда оздоровления трудящихся, но деньги перечисляли»

Общественный совет Госкомитета по делам обороны недоволен работой Федерации профсоюзов

Общественный совет Госкомитета по делам обороны недоволен тем, как Федерация профсоюзов расходует средства Фонда оздоровления трудящихся. Как рассказал Vesti.kg председатель ОС ГКДО Анвар Сартаев, военнослужащие уже много лет не получают путевки за счет средств данного фонда при том, что деньги в него перечисляют регулярно.

- В соответствии с требованиями закона «О тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию» все работодатели перечисляют 0,25 процента в Фонд оздоровления трудящихся. Постановлением Временного правительства от 27 мая 2010 года Федерация профсоюзов назначена уполномоченным органом по распределению средств данного фонда, - пояснил Анвар Айдарович. - На эти деньги все работающие граждане, а также члены их семей имеют право получить путевки в санатории или дома отдыха, но оказалось, что военнослужащие положенного санаторно-курортного лечения не получали. Я обратился с запросом к руководству Госкомитета по делам обороны по поводу суммы перечислений за последние пять лет, но мне дали данные только за прошлый год. В них указано, что ГКДО перечислил в ФОТ 664,3 тысячи сомов. Получается, что в ведомственном пансионате около 50 военнослужащих могли отдыхать по 10 дней!

Сартаев отметил, что Счетная палата в 2015 году проводила в Федерации профсоюзов аудит, целью которого как раз была проверка правильности и эффективности использования средств, выделенных на оздоровление трудящихся и членов их семей.

- По итогам проверки было выявлено нецелевое использование средств фонда, - подчеркнул он. - Федерация профсоюзов вместо того, чтобы выделять путевки, на эти деньги содержала штатные единицы, не имеющие никакого отношения к данному фонду. Связаться с заведующей Фонда Гульнарой Абдыбековой, чтобы получить разъяснения по данному факту, нам так и не удалось.

Отметим, вопрос о ликвидации Фонда оздоровления трудящихся неоднократно обсуждался как на государственном уровне, так и в гражданском обществе. В 2012 году Соцфонд инициировал законопроект об исключении ФОТ из системы государственного социального страхования, однако позже правительство отозвало данный проект закона.

В 2015 году депутат Дастан Бекешев также предлагал на законодательном уровне ликвидировать ФОТ.

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