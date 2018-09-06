Личный состав МЧС КР несет службу в усиленном режиме

Согласно приказа министра чрезвычайных ситуаций КР Нурболота Мирзахмедова, на период проведения Третьих всемирных игр кочевников личный состав МЧС КР несет службу в усиленном режиме.

Согласно приказа министра чрезвычайных ситуаций КР Нурболота Мирзахмедова, на период проведения Третьих всемирных игр кочевников личный состав МЧС КР несет службу в усиленном режиме.

На объектах, где проводятся спортивные состязания, культурные мероприятия, местах массового скопления людей чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. Об этом рассказал начальник Главного штаба МЧС КР майор Ырысбек Жолдошбаев.

«Организованы 7 штабов МЧС на объектах проведения III Всемирных игр кочевников, таких как амфитеатр, Ипподром, джайлоо Кырчын и другие, на автодороге Бишкек-Каракол для проведения аварийно-спасательных работ развернуты посты, по обеспечению пожарной безопасности пожарные расчеты и водолазные службы на водной акватории несут круглосуточное дежурство, инженерные спецтехники МЧС выставлены для проведения защитных мероприятий», - рассказал Ы. Жолдошбаев.

Напомним, в целях обеспечения безопасности граждан и туристов от ЧС во время Третьих Всемирных игр кочевников с МЧС КР всего привлечены 300 спасателей и 67 единиц спецтехники (пожарные расчеты, аварийно-спасательные машины, инженерные тяжелые техники, водный транспорт).

Пресс-служба МЧС КР