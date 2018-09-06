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Личный состав МЧС КР несет службу в усиленном режиме 

Согласно приказа министра чрезвычайных ситуаций КР Нурболота Мирзахмедова, на период проведения Третьих всемирных игр кочевников  личный состав МЧС КР несет службу в усиленном режиме.

 

 

Согласно приказа министра чрезвычайных ситуаций КР Нурболота Мирзахмедова, на период проведения Третьих всемирных игр кочевников  личный состав МЧС КР несет службу в усиленном режиме.

 

 

На объектах, где проводятся спортивные состязания, культурные мероприятия,  местах  массового скопления людей чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. Об этом рассказал начальник Главного штаба МЧС КР майор Ырысбек Жолдошбаев.

 

«Организованы  7  штабов МЧС на объектах проведения  III Всемирных игр кочевников, таких как амфитеатр, Ипподром, джайлоо Кырчын и другие, на автодороге Бишкек-Каракол  для проведения аварийно-спасательных работ развернуты посты, по обеспечению пожарной безопасности пожарные расчеты и водолазные службы на водной акватории  несут круглосуточное дежурство, инженерные спецтехники МЧС выставлены для проведения защитных мероприятий», - рассказал Ы. Жолдошбаев.

 

Напомним,  в целях обеспечения безопасности граждан и туристов от ЧС во время Третьих Всемирных игр кочевников  с МЧС КР    всего привлечены  300 спасателей и 67 единиц спецтехники (пожарные расчеты, аварийно-спасательные машины, инженерные тяжелые техники, водный транспорт).

 

 

 

Пресс-служба МЧС КР

           

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