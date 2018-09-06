Экс-генпрокурор КР: Попытки вернуть «выведенные Бакиевыми деньги» были заброшены

В Кыргызстане были приложены большие усилия, чтобы вернуть деньги, которые, были «выведены» семьей бывшего президента Курманбека Бакиева. Но со временем попытки были заброшены.

В Кыргызстане были приложены большие усилия, чтобы вернуть деньги, которые, были «выведены» семьей бывшего президента Курманбека Бакиева. Но со временем попытки были заброшены. Об этом в комментариях Азаттыку заявила экс-генпрокурор Аида Салянова.

«В 2013-2014 годах была проведена большая работа. В июне 2014 года я провела много встреч в США. Встречи на этом уровне со стороны Генпрокуратуры не проводились ни до меня, ни после. Они проходили с единственной целью - найти незаконно выведенные деньги и вернуть их. В Алабаму я не ездила, я не знаю, кто эти два прокурора», - сказала Салянова.

Ранее финансовый советник семьи бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева Евгений Гуревич дал интервью радио «Азаттык». Он заочно осужден в Кыргызстане и отбывает срок в США по другому делу.

Гуревич утверждает, что семья бывшего президента Курманбека Бакиева вывела из страны 200-300 млн долларов. По его словам, он располагает достаточными доказательствами и заявляет о готовности к сотрудничеству с правительством Кыргызстана. Евгений Гуревич также рассказал о коррупционных схемах, действовавших при правлении Бакиева, и о том, чем он занимался после отъезда из Кыргызстана.

Гуревич также рассказал, что в 2015 году представители кыргызской прокуратуры приезжали к нему в тюрьму в штате Алабаме, где в течение двух дней проводили собеседование. Но, по его словам, история не получила никакого продолжения.

Лидер фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов после этого заявил о намерении поднять вопрос в парламенте. По его словам, депутаты намерены узнать, кто из представителей органов прокуратуры ездил к Гуревичу в 2015 году.

Аида Салянова возглавлял Генпрокуратуру с апреля 2011 года по январь 2015 года.

centralasian.org