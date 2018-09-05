Кыргызстанец пытался провезти из Таджикистана 38 тонн контрабандной солярки

Сегодня, 5 сентября в местности Ленин Лейлекского района задержан гражданин Кыргызстана при попытке провоза контрабанды ГСМ вне пункта пропуска. Об этом сообщает Государственная погранслужба.

Сегодня, 5 сентября в местности Ленин Лейлекского района задержан гражданин Кыргызстана при попытке провоза контрабанды ГСМ вне пункта пропуска. Об этом сообщает Государственная погранслужба.

По ее данным, Р.С., 1960 года рождения, намеревался провезти из Кыргызстана в Таджикистан 38 тонн солярки.

В соответствии с Кодексом об административной ответственности на гражданина Кыргызстана наложен штраф за нарушение пограничного режима.

После оформления соответствующих документов задержанный и контрабандный груз переданы сотрудникам соответствующих органов.

Автор К-Nеws