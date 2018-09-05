Депутат Жогорку Кенеша приносит свои извинения

Бишкек, "Саясат. kg". Депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Пархат Тулендыбаев приносит свои извинения.
Депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Пархат Тулендыбаев приносит свои извинения.
Приводим текст ниже:
«Приношу свои глубочайшие извинения перед народом Кыргызстана за то, что неправильно исполнил гимн Кыргызской Республики, который является одним из главных символов нашей государственности. Считаю, что подобное является неприемлемым для любого кыргызстанца, в особенности для депутата парламента. Обещаю впредь не допускать подобных ошибок и продолжить свой труд во благо народа и страны в целом. Приношу еще раз свои самые искренние извинения».
Пресс-служба ЖК КР
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