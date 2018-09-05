Продавец ЦУМа, подозреваемый в убийстве клиента, водворен в СИЗО-1

25-летний парень заключен под стражу на два месяца
Продавец столичного торгового центра ЦУМ «Айчурек», до смерти избивший 45-летнего мужчину, водворен в СИЗО-1 Бишкека на два месяца. Об этом Vesti.kg сообщил пресс-секретарь ГУВД Бишкека Адыл Оморов.
- Решение было принято Свердловским районным судом. В настоящее время по данному делу продолжается расследование. Была назначена судебно-медицинская экспертиза, - проинформировал Оморов.
Напомним, 28 августа в бишкекском торговом центре произошел несчастный случай. Между продавцом телефонов и мужчиной произошел конфликт, в ходе которого молодой парень нанес несколько ударов клиенту. В результате драки 45-летний гражданин скончался на месте.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нанесение телесных повреждений, повлекшее смерть человека» УК КР.
Source: https://vesti.kg
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