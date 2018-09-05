Уснувший под забором милиционер: МВД установило, когда произошел случай 

Служебное расследование завершится в ближайшее время
Служебное расследование по делу милиционера, уснувшего в форме под забором, подходит к концу. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе МВД Кыргызстана.
По данным правоохранителей, случай произошел минувшей весной.
- Видео было снято очевидцем 18 апреля текущего года, в ближайшие дни будет готово заключение служебного расследования, после чего сообщим подробности дела, - ответили в МВД.
Ранее редакция Sputnik Кыргызстан опубликовало видео, на кадрах которого мужчина в милицейской форме запечатлен спящим под забором.
Рядом с уснувшим милиционером был припаркован автомобиль с бишкекскими номерами. В МВД пока не сообщают где именно было снято видео.
Source: https://vesti.kg
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