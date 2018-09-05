Уснувший под забором милиционер: МВД установило, когда произошел случай

Служебное расследование завершится в ближайшее время

Служебное расследование по делу милиционера, уснувшего в форме под забором, подходит к концу. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе МВД Кыргызстана.

По данным правоохранителей, случай произошел минувшей весной.

- Видео было снято очевидцем 18 апреля текущего года, в ближайшие дни будет готово заключение служебного расследования, после чего сообщим подробности дела, - ответили в МВД.

Ранее редакция Sputnik Кыргызстан опубликовало видео, на кадрах которого мужчина в милицейской форме запечатлен спящим под забором.

Рядом с уснувшим милиционером был припаркован автомобиль с бишкекскими номерами. В МВД пока не сообщают где именно было снято видео.





Source: https://vesti.kg